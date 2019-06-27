«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млнREGNUM 02:07

Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на сайте португальского клуба. Отмечается, что «Атлетико» заплатит за 19-летнего форварда €126 млн.

«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн

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