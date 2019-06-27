Футбол
«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за ФеликсаSports.ru вчера в 17:32
Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро. Предложение в настоящее время рассматривается.
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«Бенфика» сообщила о предложении «Атлетико» в размере 126 млн евро за Жоау Фелиша
Sport24.ruвчера в 18:19
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Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
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Экономика
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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной угрозой миру.
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Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11