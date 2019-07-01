Футбол
«Бенфика» предложила €10 млн за голкипера «Ювентуса»Газета.Ru 03:55
Голкипер итальянского "Ювентуса" Маттиа Перин может продолжить карьеру в лиссабонской "Бенфики", сообщает La Gazzetta dello Sport. Португальский клуб оценил голкипера в €10 млн. Перин в "Бенфике" может получить контракт на €2,5 млн в год.
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Дважды переносившийся старт все же состоится сегодня днем.
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