Голкипер итальянского "Ювентуса" Маттиа Перин может продолжить карьеру в лиссабонской "Бенфики", сообщает La Gazzetta dello Sport. Португальский клуб оценил голкипера в €10 млн. Перин в "Бенфике" может получить контракт на €2,5 млн в год.

Происшествия В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Здоровье Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Происшествия Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.

Футбол Тихонов: в Игнатове нет и трети от Титова Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.

Авто TVS разработала байк Apache RTR 200 Fi E100, работающий на этаноле Apache RTR 200 Fi E100 нечем не отличается от байка, работающего на бензине, Apache RTR 200 4V, который стал хитом продаж на местном рынке.

Политика Зеленский отказал во встрече матери убитого Бузины Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.

Экономика Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.

Гаджеты Опубликованы данные смартфона Xiaomi на чистом Android Появились некоторые данные новинки Xiaomi Mi A3, которые тщательно скрывались производителем.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Общество Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.

Происшествия При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.

Политика Зеленский потребовал от главы фискальной службы покинуть пост Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть пост.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Общество Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".

Политика Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.