Футбол

«Бенфика» предложила €10 млн за голкипера «Ювентуса»Газета.Ru 03:55

Голкипер итальянского "Ювентуса" Маттиа Перин может продолжить карьеру в лиссабонской "Бенфики", сообщает La Gazzetta dello Sport. Португальский клуб оценил голкипера в €10 млн. Перин в "Бенфике" может получить контракт на €2,5 млн в год.
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Голкипер «Ювентуса» может перейти в «Бенфику» за 10 млн евро

Sport24.ru03:16

«Бенфика» предложила €10 млн за голкипера «Ювентуса»

Газета.Ru03:55

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