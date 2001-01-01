Футбол

«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» по ФелишуSoccer.ru 04:08

"Бенфика" отклонила предложение "Ювентуса" по полузащитнику Жоау Фелишу. Об этом сообщает источник со ссылкой на O Jogo.
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«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» по Фелишу

Soccer.ru04:08
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