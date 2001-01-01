Футбол
«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» по ФелишуSoccer.ru 04:08
"Бенфика" отклонила предложение "Ювентуса" по полузащитнику Жоау Фелишу. Об этом сообщает источник со ссылкой на O Jogo.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Пилот «Мерседес» Боттас выиграл квалификацию «Гран–при Китая»
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 мин 31,547 сек. в третьем сегменте выиграл квалификацию «Гран-при Китая».
Обновлено в 04:20
Здоровье
Во сколько британцам обходится здоровый образ жизни
Здоровая пища и забота о правильном питании обходятся примерно в 428,9 фунтов в год, а протеиновые порошки требуют расстаться с 66 фунтами.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Компании Google и Huawei договорились урегулировать коллективный иск, поданный от имени пользователей смартфона Nexus 6P в США.
Обновлено вчера в 03:47
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено вчера в 11:52
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Общество
Bloomberg подсчитал время заработка на завтрак в Москве
Чтобы заработать на стандартный завтрак стоимостью $0,68 (44 руб.), жители российской столицы сегодня, по мнению специалистов, тратят 10,6 минуты.
Обновлено в 03:03
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
Обновлено в 05:07
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В УМВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовали или они были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Россияне выиграли конкурс по военной истории на Международной олимпиаде курсантов
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Зеленский заявил, что старается «быть мужиком»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Гаджеты
Samsung при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S5e дарит наушники AKG
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»
Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено в 04:44
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07