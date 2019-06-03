Футбол

«Бенфика» отказалась продавать Феликса «Реалу» за 80+40 млн евроSports.ru 17:10

2 фото
«Реал» хочет заполучить полузащитника «Бенфики» Жоау Феликса. Лиссабонский клуб отказался продавать футболиста за 80 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов. «Бенфика» рассчитывает, что покупатели активируют опцию выкупа, прописанную в контракте игрока – 120 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бенфика» не продаст Жоау Фелиша в «Реал» за 80+40 млн евро

Sport24.ru19:58

«Бенфика» не будет отдавать хавбека «Реалу»

Газета.Ru19:55

Четыре клуба предложили за 19-летнего Фелиша по € 120 млн

Чемпионат17:31

СМИ: «Бенфика» отказалась продавать Жоау Феликса в «Реал»

Спорт-Экспресс18:26

Четыре клуба готовы купить юниора «Бенфики» Фелиша

Советский спорт18:12

«Бенфика» отказалась продавать Феликса «Реалу» за 80+40 млн евро

Sports.ru17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет

Обновлено в 22:06
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Кино

Киану Ривз снимется в экранизации комиксов Marvel

Обновлено в 10:18
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 3 по 7 июня

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 3 по 7 июня 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Ссориться в данный период категорически не рекомендуется.
Обновлено в 20:50
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено в 20:43
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Наука

Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Транспорт

Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено в 22:24
Здоровье

Ученые раскрыли секрет долголетия

Обновлено в 20:15
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

В Северной Осетии впервые проведут мероприятия в рамках форума «Армия-2019»

Мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые пройдут в Северной Осетии.
Обновлено в 21:06
Авто

Какие автомобили реже всего останавливают инспекторы УГИБДД

Аналитики попробовали выяснить, почему же ряд автомобилей не сильно интересует инспекторов. В первую очередь, это автомобили с логотипами.
Обновлено в 09:45
Происшествия

На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика

Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.
Обновлено в 21:03
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное