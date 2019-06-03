«Бенфика» отказалась продавать Феликса «Реалу» за 80+40 млн евроSports.ru 17:10

«Реал» хочет заполучить полузащитника «Бенфики» Жоау Феликса. Лиссабонский клуб отказался продавать футболиста за 80 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов. «Бенфика» рассчитывает, что покупатели активируют опцию выкупа, прописанную в контракте игрока – 120 миллионов евро.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Происшествия Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.

Армия и оружие Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Общество Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 3 по 7 июня «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 3 по 7 июня 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Ссориться в данный период категорически не рекомендуется.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Здоровье Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.

Наука Ученые: Найдены самые древние паразиты человека Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.

Транспорт Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Авто Какие автомобили реже всего останавливают инспекторы УГИБДД Аналитики попробовали выяснить, почему же ряд автомобилей не сильно интересует инспекторов. В первую очередь, это автомобили с логотипами.

Происшествия На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.

Общество Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Политика Лужков предложил решение водной проблемы Крыма Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Политика Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.