Футбол
«Бенфика» отказалась продавать Феликса «Реалу» за 80+40 млн евроSports.ru 17:10
«Реал» хочет заполучить полузащитника «Бенфики» Жоау Феликса. Лиссабонский клуб отказался продавать футболиста за 80 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов. «Бенфика» рассчитывает, что покупатели активируют опцию выкупа, прописанную в контракте игрока – 120 миллионов евро.
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