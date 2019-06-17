Футбол
«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»Чемпионат 11:58
Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу ранее появившейся информации о том, что нападающий Жоау Фелиш перейдёт в «Атлетико» за € 120 млн.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на пять копеек и составил 64,33 рубля.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03
Наука
Определены нейроны, которые включают мышиную «песню любви»
Обновлено в 02:57
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту
По предварительным данным, жильцы аварийных частных домов дореволюционной постройки, расположенных в Первом Белоглинском проезде, долгие годы не могут добиться расселения.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Ростове-на-Дону пожар охватил частные дома
Обновлено в 10:59
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Авто
УАЗ повысил цены на модели «Пикап», «Патриот» и «Профи»
Практически аналогичную прибавку в цене получил «Пикап». С момента подорожания за этот продукт УАЗ придется отдать почти 830 000 рублей.
Обновлено в 13:02
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Авто
Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Спорт
Следующий Кубок мира по керлингу не состоится из-за финансовых проблем
Всемирная федерация керлинга на своем официальном сайте сообщила, что Кубок мира по керлингу-2019/20 не состоится из-за проблем с финансированием.
Обновлено в 10:42