«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»Чемпионат 11:58

Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу ранее появившейся информации о том, что нападающий Жоау Фелиш перейдёт в «Атлетико» за € 120 млн.

«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»

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