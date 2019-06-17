Футбол

«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»Чемпионат 11:58

Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу ранее появившейся информации о том, что нападающий Жоау Фелиш перейдёт в «Атлетико» за € 120 млн.
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«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»

Soccer.ru12:05

«Бенфика» опровергла информацию о продаже Фелиша в «Атлетико»

Матч ТВ13:40

«Атлетико» близок к трансферу Фелиша за 120 млн евро

Советский спорт10:01

«Бенфика» не ведет переговоры с «Атлетико» по Феликсу и считает «абсурдной» информацию о 30% от суммы агенту Мендешу

Sports.ru12:34

«Бенфика» опровергла сообщения о переходе Жоау Фелиша в «Атлетико»

Sport24.ru12:53

«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»

Чемпионат11:58

СМИ: «Атлетико» готов побить свой трансферный рекорд ради перехода Феликса

Спорт-Экспресс04:50
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Футбол

Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Обновлено в 14:30
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

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Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика

Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина

Обновлено в 10:31
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено в 07:10
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Перми загорелись два склада на площади 2,4 тыс. квадратных метров

Обновлено в 14:42
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица «украла» ее детей

Людмила Николаева, проработавшая у Зыкиной девять лет, рассказывает о том, что Людмила Георгиевна дала детям все.
Обновлено в 10:49
Общество

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Генерал-майор Толбоев раскритиковал МАК и Росавиацию

Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев придерживается противоположного Абсолютно.
Обновлено в 12:53
Космос

Вернер Фон Браун предсказал войну землян с инопланетянами

Обновлено в 07:09
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Россиянка 23 года прожила с хирургическими зажимами в животе

Во Владикавказе (Северная Осетия) местная жительница на протяжении 23 лет страдала от болей в животе из-за забытых врачами хирургических зажимов после кесарева сечения.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Общество

Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.
Обновлено в 11:10
Музыка

У лидера группы Megadeth обнаружили рак

Лидер метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что врачи обнаружили у него рак горла.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
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