Футбол
«Бенфика» опровергла информацию о скором переходе Фелиша в «Атлетико»Чемпионат 11:58
Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением по поводу ранее появившейся информации о том, что нападающий Жоау Фелиш перейдёт в «Атлетико» за € 120 млн.
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Футбол
Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
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Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
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Политика
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Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
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Шоу-бизнес
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Общество
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Происшествия
Генерал-майор Толбоев раскритиковал МАК и Росавиацию
Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев придерживается противоположного Абсолютно.
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Космос
Вернер Фон Браун предсказал войну землян с инопланетянами
Обновлено в 07:09
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
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Здоровье
Россиянка 23 года прожила с хирургическими зажимами в животе
Во Владикавказе (Северная Осетия) местная жительница на протяжении 23 лет страдала от болей в животе из-за забытых врачами хирургических зажимов после кесарева сечения.
Обновлено в 13:20
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Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail
Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Общество
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Армия и оружие
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Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Общество
Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.
Обновлено в 11:10
Музыка
У лидера группы Megadeth обнаружили рак
Лидер метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что врачи обнаружили у него рак горла.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
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Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11