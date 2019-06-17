«Бенфика» опровергла информацию о продаже Фелиша в «Атлетико»Sportbox.RU 13:40

«Бенфика» опубликовала заявление с официальным опровержением договоренности с «Атлетико» относительно трансфера полузащитника Жоау Фелиша. Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб договорился о приобретении 19-летнего игрока, отступные за которого составляют 120 миллионов евро.

«Бенфика» опровергла информацию о продаже Фелиша в «Атлетико»

Политика Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.

Политика Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.

Политика Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Происшествия Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Общество Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра» Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Наука Трансплантация кала привела к смерти пациента Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Происшествия Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.

Армия и оружие Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Общество В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

Происшествия Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.