Футбол
«Бенфика» опровергла информацию о продаже Фелиша в «Атлетико»Sportbox.RU 13:40
«Бенфика» опубликовала заявление с официальным опровержением договоренности с «Атлетико» относительно трансфера полузащитника Жоау Фелиша. Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб договорился о приобретении 19-летнего игрока, отступные за которого составляют 120 миллионов евро.
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