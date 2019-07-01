Футбол
«Бенфика» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионовREGNUM 00:39
Португальская «Бенфика» одержала победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:02, Вашингтон
Политика
Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США
Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено в 08:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Общество
Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Политика
Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:29
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Футбол
Организаторы матча «Ювентуса» в Южной Корее могут подать в суд из-за неучастия Роналду
Организаторы товарищеского матча "Ювентуса" и сборной звёзд К-Лиги (Южная Корея) остались недовольны тем, что туринцы оставили в запасе форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Наука
Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо
Страны в 2019 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
Грузовик команды «Формулы-1» Renault попал в аварию в Венгрии, когда перевозил оборудование на автодром «Хунгароринг», где в ближайшие выходные пройдет Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии
В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, в результате того, что мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Калифорнии произошла стрельба на фестивале
Обновлено в 05:15