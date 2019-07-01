Португальская «Бенфика» одержала победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Политика Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.

Наука Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Общество Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".

Футбол В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны» Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Политика Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

Экономика Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.

Политика В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

Происшествия В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.

Футбол Организаторы матча «Ювентуса» в Южной Корее могут подать в суд из-за неучастия Роналду Организаторы товарищеского матча "Ювентуса" и сборной звёзд К-Лиги (Южная Корея) остались недовольны тем, что туринцы оставили в запасе форварда Криштиану Роналду.

Происшествия В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.

Кино «Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Наука Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо Страны в 2019 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Происшествия Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии Грузовик команды «Формулы-1» Renault попал в аварию в Венгрии, когда перевозил оборудование на автодром «Хунгароринг», где в ближайшие выходные пройдет Гран-при Венгрии.

Происшествия Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.

Политика Росавиация хочет возобновить полеты на Украину Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.