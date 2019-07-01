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Происшествия В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".

Политика СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают шесть кандидатов на пост премьер-министра, пишет "Коммерсант".

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Политика В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.

Экономика Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам квартиры в других ЖК Опция станет возможной, если в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах, резюмировал Мутко.

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Общество Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.

Общество СМИ защищают распространителей фейков о Туркменистане Получилось вместо «призвать к ответу», «принять меры» - пытать, а вместо «распространители фейков» был придан политизированный и личностный окрас – «враги президента».

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Общество Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.

Армия и оружие В Сирии погиб уроженец Хакасии, служивший в ЧВК Журналистам удалось подтвердить имена двоих погибших. В частности, «Шаман» — это Давид Хонда, он же Петр Ш. – уроженец Хакасии, ему 42 года.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Происшествия В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.

Политика В партии Зеленского оценили идею переименования России Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».

Армия и оружие В Петербурге прошел главный военно-морской парад В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Экономика Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.

Происшествия Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.

Политика Команда Зеленского наплевала на Конституцию, чтобы упростить себе работу Основной закон Украины требует от правительства обеспечения социально-экономического развития в стране, а уже после этого повышения тарифов на коммунальные услуги, но не наоборот.