Футбол
«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионовSportbox.RU вчера в 17:09
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Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Политика
СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины
В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают шесть кандидатов на пост премьер-министра, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 03:15
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Экономика
Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам квартиры в других ЖК
Опция станет возможной, если в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах, резюмировал Мутко.
Обновлено в 04:20
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
СМИ защищают распространителей фейков о Туркменистане
Получилось вместо «призвать к ответу», «принять меры» - пытать, а вместо «распространители фейков» был придан политизированный и личностный окрас – «враги президента».
Обновлено вчера в 06:53
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Сирии погиб уроженец Хакасии, служивший в ЧВК
Журналистам удалось подтвердить имена двоих погибших. В частности, «Шаман» — это Давид Хонда, он же Петр Ш. – уроженец Хакасии, ему 42 года.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.
Обновлено в 04:36
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В партии Зеленского оценили идею переименования России
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».
Обновлено в 01:17
Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено
Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Авто
Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой
Обновлено в 04:28
Происшествия
Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа
Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Команда Зеленского наплевала на Конституцию, чтобы упростить себе работу
Основной закон Украины требует от правительства обеспечения социально-экономического развития в стране, а уже после этого повышения тарифов на коммунальные услуги, но не наоборот.
Обновлено в 04:05
Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
Издание приводит слова представителя AliExpress Антона Пантелеева, который уточнил, что китайская площадка намерена в будущем организовать поставки и от российских поставщиков в российские сети.
Обновлено в 03:13