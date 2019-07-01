Футбол
«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионовЧемпионат вчера в 17:25
«Милан» проиграл «Бенфике» со счётом 0:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Автором единственного результативного удара в игре стал полузащитник лиссабонской команды Адель Таарабт.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:27, Вашингтон
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
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Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
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В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Обновлено вчера в 11:26
Транспорт
В Москве каршеринг побил 24-миллионный рекорд
Рекорд стал возможным благодаря увеличению парка каршеринговых машин в два раза за последний год.
Обновлено в 01:55
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 03:11
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
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Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Спорт
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).
Обновлено в 00:56
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
Мариано Диас согласился на переход в «Монако»
По информации El Chiringuito, игрок хочет покинуть команду как можно скорее и уже согласился на трансфер в «Монако».
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
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В Челябинске сторож детсада напал на пьяного с бензопилой
Инцидент произошёл сегодня днём, 28 июля. В один из детских садов в Челябинске пришёл пьяный мужчина.
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Общество
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Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Энергетика
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Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Представитель президентской партии "Слуга народа" Бужанский резко высказался о возможной отмене Дня Победы 9 мая и замене его на "День памяти и примирения".
Обновлено в 01:14
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Шадринском районе утонул 15-летний юноша
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Футбол
В интернете появилось видео, как Месси танцует на Ибице
В интернете появилось видео с отдыха нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Ибице.
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В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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28 июля в Кванджу (Южная Корея) подошел к концу чемпионат мира по водным видам спорта, ставший одним из самых успешных турниров для сборной России по плаванию за последнее время.
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Армия и оружие
В США рассказали, кто может первым закупить российские С-500
Как предполагают военные эксперты американского издания Military Watch, новейшее российское оружие С-500 «Прометей» первым может приобрести Китай.
Обновлено в 01:35
Экономика
Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов
Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 20:15