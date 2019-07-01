«Милан» проиграл «Бенфике» со счётом 0:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Автором единственного результативного удара в игре стал полузащитник лиссабонской команды Адель Таарабт.

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