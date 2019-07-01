Футбол
«Бенфика» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионовREGNUM 00:39
Португальская «Бенфика» одержала победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка
Власти эвакуируют часть жителей города Байкальск Иркутской области, где осложнилась паводковая ситуация и есть угроза обрушения защитной дамбы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 00:54
Политика
МИД России считает нереалистичным возвращение Ирана к выполнению СВПД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что когда другая сторона не выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возвращение Ирана к первоначальным обязательствам нереалистично.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Тренировки участниц учений АСЕАН пройдут в сентябре в Таиланде
Совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа пройдет в сентябре в Таиланде, она станет этапом подготовки к учениям стран АСЕАН в Китае в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
Обновлено в 00:01
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Напомним, что ранее лицензия была отозвана у расположенного в Москве банка "Жилкредит" Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"
Обновлено в 01:42
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 513,5 млн рублей за минувший уик-энд.
Обновлено вчера в 16:54
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено 27 июля в 05:09
Происшествия
В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота
Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Подготовка к «АрМИ-2019»: более 200 команд примут участие в играх
До старта грандиозных V Армейских международных игр остается всего пять дней, в Россию прибывают участники соревнований - более 200 команд из 36 стран.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы Навального
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено вчера в 11:58
Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
Обновлено вчера в 12:16
Театры
Московский театр «Сфера» покажет свои спектакли в режиме онлайн
Московский театр «Сфера» покажет несколько своих спектаклей в режиме онлайн, об этом 28 июля сообщает издание «Театрал».
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено вчера в 13:34