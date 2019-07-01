Футбол

«Бенфика» обыграла «Милан» на Международном кубке чемпионовЕвро-футбол.ру вчера в 17:08

Португальская "Бенфика" с минимальным счётом обыграла итальянский "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч на 70 минуте забил Адель Таарабт.
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