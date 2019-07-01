Футбол
«Бенфика» обыграла «Милан» на Международном кубке чемпионовЕвро-футбол.ру вчера в 17:08
Португальская "Бенфика" с минимальным счётом обыграла итальянский "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч на 70 минуте забил Адель Таарабт.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия
Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области
На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.
Обновлено в 09:11
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Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим выступит на детском «Евровидении»
Детское «Евровидение» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице.
Обновлено в 08:40
Политика
Экс-посол рассказал о военной помощи, полученной Украиной из США
Более 90% военно-технической помощи, которую получил Киев за последние четыре года, поступило из США.
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Происшествия
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В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
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Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество
Екатеринбург возглавил рейтинг «неспящих» городов
Обновлено в 08:58
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По результатам проверки бренд «Ушастый нянь» был признан лучшим детским порошком, Росконтроль проверил бедра цыплят-бройлеров и выявил, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 02:43
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
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Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Политика
В Совфеде ответили на предложение ввести украинские войска в Россию
Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
Обновлено в 07:11
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Наука
Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо
Страны в 2019 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 07:47