Футбол

«Бенфика» обыграла «Милан» на Международном кубке чемпионовЕвро-футбол.ру вчера в 17:08

Португальская "Бенфика" с минимальным счётом обыграла итальянский "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч на 70 минуте забил Адель Таарабт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бенфика» обыграла «Милан»: видео единственного гола

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

Матч ТВвчера в 17:09

«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

Чемпионатвчера в 17:25

Вратарь и защитник «Бенфики» оригинально ввели мяч в игру. Судья отчитал футболистов в перерыве

Sport24.ru09:12

«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

LiveSport.ruвчера в 17:03

«Милан» - «Бенфика»: встреча равных соперников

Все про Спорт ру27 июля в 17:19

«Милан» – «Бенфика»: на что ставить в матче Кубка чемпионов?

Legalbet26 июля в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия

Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области

На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.
Обновлено в 09:11
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим выступит на детском «Евровидении»

Детское «Евровидение» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице.
Обновлено в 08:40
Политика

Экс-посол рассказал о военной помощи, полученной Украиной из США

Более 90% военно-технической помощи, которую получил Киев за последние четыре года, поступило из США.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Общество

Вторая волна паводка пришла в Приангарье

Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Суд отказался признать внебрачного сына Станислава Говорухина

Обновлено в 05:00
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Происшествия

Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве

В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка

На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество

Екатеринбург возглавил рейтинг «неспящих» городов

Обновлено в 08:58
Общество

Росконтроль назвал лучшую зубную пасту

По результатам проверки бренд «Ушастый нянь» был признан лучшим детским порошком, Росконтроль проверил бедра цыплят-бройлеров и выявил, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 02:43
Политика

Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины

Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Политика

В Совфеде ответили на предложение ввести украинские войска в Россию

Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале погибли три человека

Обновлено в 01:30
Политика

Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Происшествия

Мэр Чебоксар оценил поведение сына, который покалечил людей в ДТП

Обновлено в 05:37
Общество

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Наука

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Страны в 2019 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 07:47
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное