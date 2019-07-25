Футбол
«Бенфика» обыграла «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовГазета.Ru вчера в 23:51
Португальская "Бенфика" взяла верх над итальянской "Фиорентиной" в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США. Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий "орлов" Харис Сеферович открыл счет.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В офисе компании, чей танкер задержан на Украине, идут обыски
Правоохранительные органы проводят в Геленджике обыски в офисе компании "Фос шипинг менеджмент", чей танкер был задержан на Украине.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Особо опасный преступник сбежал из-под конвоя в Краснодарском крае
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю, при конвоировании совершил побег подследственный 39-летний Антон Санников.
Обновлено в 01:49
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос.
Обновлено в 10:03
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто
Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Спорт
Гринев взял бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на ЧМ
Обновлено в 07:30
Общество
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В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика
Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила по телефону со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой задержание Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA и просила выяснить обстоятельства инцидента.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Наука
Мозг среагировал на эмодзи и лица людей похожим образом
Анализ электроэнцефалограмм, проведенный колумбийскими психологами, показал, что мозг реагирует на эмодзи примерно так же, как на лицо человека во время беседы или на фотографии, говорится в статье, опубликованной в Behaviour & Information Technology.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Гастон Перейро, полузащитник голландского "ПСВ" и сборной Уругвая, может перейти в московский "Спартак" в течение нескольких дней, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 18:35
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Обновлено в 06:27
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Общество
В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro выходит в России
Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен два месяца назад.
Обновлено в 09:07
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33