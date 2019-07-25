Футбол
«Бенфика» обыграла «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовГазета.Ru вчера в 23:51
Португальская "Бенфика" взяла верх над итальянской "Фиорентиной" в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США. Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий "орлов" Харис Сеферович открыл счет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Вашингтон
Общество
В Германии обновлен температурный рекорд
Обновлено в 04:14
Политика
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
На «УАЗе» стартует программа добровольного высвобождения офисных и сервисных сотрудников
Программа добровольного высвобождения продлится до 31 августа, затрагивает только ульяновскую площадку.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Королевский скандал: Кейт Миддлтон обвинили в пристрастии к пластическим операциям
Обновлено в 07:00
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В Екатеринбурге провели учения по эвакуации раненых с участием медицинского спецназа
Обновлено в 06:03
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Матвиенко поддержала усиление роли парламента
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции «не нуждаются в коренных изменениях».
Обновлено в 06:51
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Космос
В Сети появилось видео пожара на космическом корабле SpaceX
Обновлено в 05:58
Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
Обновлено в 02:20
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на три места и занимает 46-ю строчку, следует из рейтинга.
Обновлено в 05:30
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет
С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.
Обновлено в 06:11
Экономика
Держатели карт БайкалИнвестБанка могут снимать наличные во всех банкоматах без комиссии
Держатели карт АО «БайкалИнвестБанк» получили возможность снимать собственные наличные денежные средства без комиссии во всех банкоматах сторонних банков на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:35