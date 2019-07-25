Футбол
«Бенфика» обыграла «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовГазета.Ru вчера в 23:51
Португальская "Бенфика" взяла верх над итальянской "Фиорентиной" в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США. Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий "орлов" Харис Сеферович открыл счет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Наука
Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском
Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Угроза наступления ВСУ мешает разминированию, заявили в ДНР
Угроза наступления и обстрелы со стороны украинских силовиков препятствуют очистке территории Донбасса от мин и других взрывоопасных предметов, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде
Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.
Обновлено в 04:09
Финансы
Доллар США слабо меняется к основным валютам
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03%.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Кабуле в результате трех взрывов погибли 12 человек
Обновлено в 04:14
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Челябинском
В результате ДТП погибли пять человек, еще один получил травмы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами
Отмечается, что в результате действий хакеров на сайте появилась страница несуществующего клуба, прописанного в Москве под названием «Газмяс», который широко известен из комедийного сериала «Наша Russia».
Обновлено в 03:37
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве
В ближайшее воскресенье, 28 июля, праздничный салют прогремит в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 04:13
Общество
ВЦИОМ выяснил долю желающих купить дачу россиян
Более 30% жителей России хотели бы приобрести дачу в будущем, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 00:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Украина намерена расширить санкции против России
Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.
Обновлено в 00:42
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Футбол
Иньеста и Вилья тепло встретили игроков «Барселоны» в Японии
Обновлено в 04:28
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:10
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29