Футбол

«Бенфика» обыграла «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовГазета.Ru вчера в 23:51

Португальская "Бенфика" взяла верх над итальянской "Фиорентиной" в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США. Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий "орлов" Харис Сеферович открыл счет.
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«Фиорентина» — «Бенфика». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 22:33
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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«Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта», — говорится в пресс-релизе банка.
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Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
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Россия и Украина договорились о возвращении моряков

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Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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