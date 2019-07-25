Футбол

«Бенфика» обыграла «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовГазета.Ru вчера в 23:51

Португальская "Бенфика" взяла верх над итальянской "Фиорентиной" в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США. Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий "орлов" Харис Сеферович открыл счет.
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