Футбол
«Бенфика» обыграла «Фиорентину» на Международном кубке чемпионовГазета.Ru вчера в 23:51
Португальская "Бенфика" взяла верх над итальянской "Фиорентиной" в рамках Международного кубка чемпионов, проходящего в США. Интрига держала зрителей встречи до самого конца противостояния. В начале первого тайма швейцарский нападающий "орлов" Харис Сеферович открыл счет.
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Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
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Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
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Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
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Происшествия
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Финансы
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
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Политика
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В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
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Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
Экономика
Россияне начали экономить на бытовой химии
Издание ссылается на данные исследовательской компании Nielsen, согласно которым в период с июня 2018-го по май 2019 года россияне купили на 11,8% меньше кондиционеров для белья, стирального порошка – на 6%, а средств для мытья посуды, чистки ванной и прочих товаров бытовой химии – на 3,8%.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:54
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
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Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
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Обновлено вчера в 18:28
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля»
Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено вчера в 16:58
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
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Обновлено вчера в 07:54
Экономика
Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап
Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
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Обновлено вчера в 17:56
Общество
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Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Общество
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