«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млнЧемпионат 17:50

«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по своему форварду Жоау Фелишу. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже. «Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн.

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«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

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