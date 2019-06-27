Футбол
«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млнЧемпионат 17:50
«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по своему форварду Жоау Фелишу. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже. «Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:48, Вашингтон
Наука
В России создали беспохмельное пиво
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Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Музыка
Гитарист «Песняров» погиб в Минске
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Кино
Создатель «Чернобыля» назвал цель сериала
Автор сценария и исполнительный продюсер сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин рассказал, к чему стремились создатели при работе над проектом.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
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Первый супруг Сябитовой умер от инфаркта, а брак со вторым продержался менее трех лет.
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Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
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Общество
В Приморье целая отрасль может рухнуть на дно
Отрасль, на которую возлагают большие надежды, вдруг оказалась в заблокированном состоянии.
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Общество
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Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
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Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
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Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество
Девы получат хорошую прибыль, а Рыбам не обещают лёгких путей
Рыбы Звезды не обещают Рыбам легких путей, но и назвать этот день неудачным тоже нельзя.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 20:18
Футбол
РФС одобрил изменение лимита на легионеров для РПЛ
Что решили В среду, 26 июня, на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение об изменении лимита на легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2020 / 21.
Обновлено в 05:31
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
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Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Наука
Ученые нашли способ выращивать новые зубы
Обновлено в 19:01
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
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Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Маленьких жителей Приморья зовут проверить своё здоровье
Первую остановку в Уссурийском городском округе автопоезд сделает 28 июня в Пуциловке.
Обновлено в 21:03
Общество
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Обновлено в 21:45
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20