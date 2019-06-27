Футбол

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млнЧемпионат 17:50

«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по своему форварду Жоау Фелишу. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже. «Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн.
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«Бенфика» сообщила о предложении «Атлетико» в размере 126 млн евро за Жоау Фелиша

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Советский спорт18:11

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

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Газета.Ru18:05

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Sport.ru18:14

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Sports.ru17:32

«Бенфика» объявила о 126-миллионном предложении по Феликсу от «Атлетико»

Спорт-Экспресс17:26
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