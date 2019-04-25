«Бенфика» не желает отпускать Жоау ФелишаМатч ТВ 05:37

Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра заявил, что не собирается продавать талантливого полузащитника команды Жоау Фелиша в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Ювентус» может заплатить отступные за португальца в размере 120 миллионов евро.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Кино «День субботний». На ММКФ представили последний фильм основного конкурса Кинофильм «День субботний» был создан международной командой, в её числе - оператор Азиз Жамбакиев и продюсер Анна Качко из России.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Политика Путин удивился резкой реакции на выдачу паспортов жителям Донбасса Реакция Киева на решение России упростить выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР является странной, заявил президент России Владимир Путина во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Спорт Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

Авто Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Энергетика Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба» По информации источников Reuters, Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба».

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Транспорт Проезд в метро Екатеринбурга подорожает в мае Областное правительство одобрило повышение цены на проезд в метро.

Шоу-бизнес Маша Малиновская снялась для Playboy Как оказалось, Маша снялась для нового выпуска журнала Playboy, а после сфотографировалась с фотографом, который и проводил фотосессию.

Политика Байден объявил о выдвижении в президенты США Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что либо Джо Байден, либо Берни Сандерс станет его оппонентом на президентских выборах в 2020 году.

Политика Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.

Политика Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 5. В прошлом году представители РФ ездили в КНДР — договаривались о встрече В сентябре 2018 года к Ким Чен Ыну приезжала российская делегация, во главе которой была Валентина Матвиенко.

Музыка Мадонна выпустила первый клип за четыре года Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.

Экономика Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.

Политика Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.

Наука Ученые назвали страны, которым выгодно глобальное потепление Ранее экономисты обнаружили, что экономический рост достигает пика в странах, где среднегодовая температура близка к 13°C. Более холодный климат негативно влияет на развитие сельского хозяйства, а более жаркий приводит к снижению производительности и усилению социальных конфликтов.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Политика США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, сообщило ГРУ США намерены реализовать силовой сценарий смены власти в Венесуэле руками Колумбии, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

Политика СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики.