Футбол
«Бенфика» не желает отпускать Жоау ФелишаМатч ТВ 05:37
Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра заявил, что не собирается продавать талантливого полузащитника команды Жоау Фелиша в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Ювентус» может заплатить отступные за португальца в размере 120 миллионов евро.
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