Футбол

«Бенфика» не собирается продавать Фелиша в «Ювентус»Евро-футбол.ру 08:52

"Бенфика" определилась с позицией по вундеркинду Жоау Фелишу, клаузулу в контракте которого намерен активировать "Ювентус", а это 120 млн евро.
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«Бенфика» не собирается продавать Фелиша в «Ювентус»

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В «Бенфике» заявили, что не планируеют продавать Фелиша

REGNUM06:45
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
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Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с Соловчуком

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Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
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В Волгограде продали судостроительный завод почти за 324 млн рублей

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Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

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Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

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Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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