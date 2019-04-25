Футбол
«Бенфика» не собирается продавать Фелиша в «Ювентус»Евро-футбол.ру 08:52
"Бенфика" определилась с позицией по вундеркинду Жоау Фелишу, клаузулу в контракте которого намерен активировать "Ювентус", а это 120 млн евро.
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Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили
Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Джеко может продолжить карьеру в чемпионате Германии
В Германии Джеко выступал за «Вольфсбург» в 2007–2011 годах, после чего перебрался в «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:26
Автоспорт
Валттери Боттас: Мы не чувствуем себя непобедимыми
Обновлено в 10:20
Политика
Путин назвал обстоятельными переговоры с Ким Чен Ыном
Обновлено в 02:36
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
ПФР: Жители Донбасса смогут получать российские пенсии
Жителям ДНР и ЛНР, которые получили паспорта РФ и переехали в Россию, пенсии будут выплачиваться в общем порядке, согласно законодательству.
Обновлено в 09:59
Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Политика
Белоруссия возобновила экспорт дизтоплива на Украину и в Польшу
«Белнефтехим» частично возобновил экспорт бензина и дизельного топлива на Украину и в Польшу.
Обновлено в 09:31
Политика
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Общество
УК уничтожила сад на крыше дома, который пенсионер выращивал 18 лет
Управляющая компания в Екатеринбурге уничтожила сад на крыше девятиэтажного жилого дома, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Захарова назвала закон о языке противоречащим конституции Украины
Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие на Украине выборы президента и принятие закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 09:50
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Авто
Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекретили
Китайская машина позаимствовала интерьер у нового пикапа Peugeot. Сотрудничество с французскими инженерами в данном случае очень ощутимо.
Обновлено в 10:24
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30