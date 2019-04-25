«Бенфика» не собирается продавать Фелиша в «Ювентус»Евро-футбол.ру 08:52

"Бенфика" определилась с позицией по вундеркинду Жоау Фелишу, клаузулу в контракте которого намерен активировать "Ювентус", а это 120 млн евро.

«Бенфика» не собирается продавать Фелиша в «Ювентус»

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