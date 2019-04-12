«Бенфика» и «Айнтрахт» забили шесть голов на двоихSoccer.ru вчера в 16:56

«Бенфика» и «Айнтрахт» забили шесть голов на двоих

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Общество Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.

Космос В НАСА рассказали, кого берут в астронавты По словам Дин, в настоящее время астронавтами НАСА готовятся стать 11 человек. Они были отобраны в 2017 году из более чем 18 тысяч заявок.

Армия и оружие Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Политика Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Общество Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.

Политика Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.

Экономика «Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Космос Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

Хоккей Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной» Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.

Происшествия В Астрахани танцор лезгинки упал на ребенка, исполняя сальто Мужчина решил показать класс и сделал сальто назад. Однако позади него стояла восьмилетняя девочка. Мужчина приземлился прямо на нее.

Армия и оружие Военные ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ По словам представителей самопровозглашенной республики, украинские военнослужащие пытались атаковать машину при помощи мин, установленных на беспилотнике Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оперативного командования самопровозглашенной республики Даниила Безсонова.

Происшествия В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Футбол «Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».