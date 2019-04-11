Футбол
«Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт»ProstoProSport 16:55
Футболисты португальской «Бенфики» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы переиграли немецкий «Айнтрахт». Встреча, прошедшая в четверг в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил Жоау Секейра, а один – Рубен Диаш.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Экономика
В МВФ оценили экономическую ситуацию в России
«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступит в серийное производство
Эксперты межведомственной комиссии допустила к серийному производству пистолет «Удав», который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 03:29
Политика
Армия Судана взяла власть в стране
Обновлено в 08:17
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Нижнем Тагиле
Один человек госпитализирован с ожогами в результате хлопка газа на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 14:50
Авто
В сеть выложили первые фото салона кроссовера Aston Martin DBX
Команда британского бренда Aston Martin находится на гоночной трассе Нюрбургринг, чтобы тестировать прототип первого в истории компании кроссовера.
Обновлено в 07:36
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России заплатить взнос в бюджет СЕ
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, призывающую Москву заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено вчера в 15:33
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Авто
Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Политика
WikiLeaks: Джулиан Ассанж арестован по запросу на экстрадицию в США
Арест Джулиана Ассанжа был произведен по запросу на экстрадицию в США, заявил портал WikiLeaks 11 апреля после ареста Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 09:41
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
Политика
МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34