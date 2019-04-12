Футбол

«Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт»ProstoProSport 16:55

Футболисты португальской «Бенфики» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы переиграли немецкий «Айнтрахт». Встреча, прошедшая в четверг в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил Жоау Секейра, а один – Рубен Диаш.
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Жоау Секейра – самый молодой автор хет-трика в Лиге Европы

Чемпионат20:10

«Бенфика» обыграла «Айнтрахт» благодаря хет-трику 19-летнего Фелиша, «Челси» вырвал победу у «Славии»

Спорт-Экспресс16:53

19-летний Фелиш – самый юный автор хет-трика в истории Лиги Европы

Sports.ru22:13

«Бенфика» обыграла на своем поле «Айнтрахт» в матче Лиги Европы

Советский спорт16:53

Жоау Фелиш из «Бенфики» — самый молодой автор хет-трика в Лиге Европы

Sport24.ru18:19

Футболист «Бенфики» стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ

Газета.Ru19:15

19-летний хавбек «Бенфики» стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы

Sport.ru17:14
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Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян

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Обновлено в 22:52
Армия и оружие

Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России

Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Политика

Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.
Обновлено в 10:17
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Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом

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Антон Миранчук: «Брат смог бы играть в „Атлетико“, через 5 лет он выиграет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью Sport24 ответил на вопросы о перспективах брата Алексея Миранчука, с которым они вместе играют за красно-зеленых и сборную России.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин

Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Экономика

Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства

Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку

Обновлено в 10:48
Политика

Жители Судана празднуют военный переворот

Жители Судана вышли на улицы и празднуют свержение президента Омара аль-Башира и отставку его ближайших помощников.
Обновлено в 03:26
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Суд отпустил Калви под домашний арест

В четверг в суде прокурор поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Калви, представитель Шерзода Юсупова (миноритарный акционер «Восточного») оставил этот вопрос на усмотрение суда.
Обновлено в 09:05
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Транспорт

В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах

В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
Обновлено в 07:29
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Космос

В «Роскосмосе» рассказали, как пройдёт День космонавтики на МКС

Обновлено в 20:25
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Политика

Грузовик сбивает Зеленского в видеоролике штаба Порошенко

Обновлено в 03:33
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Обновлено в 20:58
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика

В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 21:44
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:47
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