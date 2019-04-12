Футбол
«Бенфика» дома обыграла «Айнтрахт»ProstoProSport 16:55
Футболисты португальской «Бенфики» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы переиграли немецкий «Айнтрахт». Встреча, прошедшая в четверг в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе три мяча забил Жоау Секейра, а один – Рубен Диаш.
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