Футбол

«Бенфика» договаривается с нападающим «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 23:19

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Нападающий "Реала" Гомес Рауль де Томас может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает O Jogo, "Бенфика" ведет переговоры по 24-летнему испанцу. Клубы близки к завершению сделки.
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