Футбол
«Бенфика» договаривается с нападающим «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 23:19
Нападающий "Реала" Гомес Рауль де Томас может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает O Jogo, "Бенфика" ведет переговоры по 24-летнему испанцу. Клубы близки к завершению сделки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Футбол
Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
Обновлено в 09:25
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома
Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Sony выпустила смартфон Xperia 1 в России
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Как показал опрос, проведенный в ноябре 2018 года, самый высокий процент автовладельцев, считающих свою машину, в первую очередь, средством передвижения – среди владельцев Geely (97%).
Обновлено вчера в 09:29
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США у Шпильбанда
Обновлено в 08:54
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Транспорт
В Росавтодоре прокомментировали увеличение скоростного лимита
Обновлено вчера в 13:58
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Технологии
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26