Футбол

Бенедикт Хеведес: «Матч с „Шальке“ был безумно важен для меня»
Спорт-Экспресс
вчера в 17:18

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после поражения от "Шальке" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что эта игра была лично для него очень важной. Немец в течение 16 лет выступал за гельзенкирхенцев.
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