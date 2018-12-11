Футбол
Бенедикт Хеведес: «Матч с „Шальке“ был безумно важен для меня»
Бенедикт Хеведес: «Матч с „Шальке“ был безумно важен для меня»Спорт-Экспрессвчера в 17:18
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
|16′
Суат Сердар
|27′
|45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
|45′+3′
|46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
|59′
|65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
|72′
|80′
Джефферсон Фарфан
|80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
|87′
Алессандро Шопф
|90′+1′
|58%
|Владение мячом
|42%
|82%
|Процент точных передач
|74%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|17
|16
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Ферманн
25
Харит
29
Налдо
5
Настасич
14
Рахман
28
Шопф
17
Стамбули
8
Сердар
6
Маскарель
15
Кутуджу
11
Коноплянка
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
31
Рыбус
6
Баринов
27
Денисов
59
Миранчук
7
Крыховяк
9
Смолов
11
Миранчук
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после поражения от "Шальке" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что эта игра была лично для него очень важной. Немец в течение 16 лет выступал за гельзенкирхенцев.
Спорт-Экспрессвчера в 17:18
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пробились в плей-офф Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» сыграл вничью с уже обеспечившей себе место в плей-офф «Барселоной» (1:1). Но их главный соперник за второе место в группе B — «Интер» — тоже не смог добиться победы в матче с ПСВ.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка
Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Валенсии" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси»
Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси .
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
«Порту» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Португальский «Порту» одержал победу над стамбульским «Галатасараем» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»
Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
«Барселона» не продаст Дембеле дешевле 400 млн евро
«Барселона» не будет продавать своего нападающего Усмана Дембеле менее чем за 400 млн евро, утверждает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»
Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
Анри на пресс-конференции поучил вратаря «Монако» хорошим манерам
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
Футболист «Спартака» Роман Зобнин признан «Джентльменом года»
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года
Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Анжи» оштрафуют на 500 тысяч рублей за долг перед бывшим тренером
Бывший главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко повторно написал заявление в Российский футбольный союз о взыскании с клуба задолженности перед ним.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
Во Франции из-за протестов могут перенести матч «Нант» — «Монпелье»
Префектура Пеи-де-ла-Луар просит Профессиональную футбольную лигу Франции перенести матч чемпионата страны «Нант» — «Монпелье».
Обновлено вчера в 16:00