Футбол

Бенедикт Хеведес: «Качество газона было ужасным, нелегко играть в таких условиях»Спорт-Экспресс 03:40

Рубин — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
22′
Бенедикт Хеведес
Владимир Гранат
Руслан Камболов
46′
75′
Джефферсон Фарфан
Филип Уремович
75′
Филип Уремович
76′
77′
Бенедикт Хеведес
77′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Роман Акбашев
Владислав Микушин
80′
80′
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Хорен Байрамян
Павел Могилевец
83′
84′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
85′
Гжегож Крыховяк
89′
Эдер
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который забил победный гол "Рубину" (1:0) в ответной встрече четвертьфинала Олимп-Кубка России, пожаловался на качество газона стадиона "Казань Арена", сообщает официальный сайт московской команды.
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Бенедикт Хеведес: «Это была действительно тяжелая игра, потому что качество газона было ужасным»

Матч ТВ05:16

Бенедикт Хеведес: «Качество газона было ужасным, нелегко играть в таких условиях»

Спорт-Экспресс03:40
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Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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