Бенедикт Хеведес: «Качество газона было ужасным, нелегко играть в таких условиях»Спорт-Экспресс 03:40

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который забил победный гол "Рубину" (1:0) в ответной встрече четвертьфинала Олимп-Кубка России, пожаловался на качество газона стадиона "Казань Арена", сообщает официальный сайт московской команды.

Бенедикт Хеведес: «Качество газона было ужасным, нелегко играть в таких условиях»

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