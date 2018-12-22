Футбол

Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке
Советский спорт
12:27

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке. Результат матча с Челси вселяет уверенность.
Советский спорт12:27

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Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке

Советский спорт12:27

Защитник «Лестера» – после победы над «Челси»: «Это наш лучший результат в сезоне»

Бомбардир.ру12:21
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