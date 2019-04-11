Футбол

Бенаюн объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс 08:50

Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси", а ныне хавбек "Бейтара" Йосеф Бенаюн в своем Инстаграме объявил о завершении карьеры. В текущем сезоне 38-летний израильтянин провел 23 матча за "Бейтар", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Бенаюн объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:50

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» Бенаюн объявил о завершении карьеры

Чемпионат08:48

Бывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

Soccer.ru07:27

Бывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

РИА Новости08:40

Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру09:06

Победитель Лиги Европы-2013 Бенаюн завершил карьеру в возрасте 38 лет

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