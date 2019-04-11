Футбол
Бенаюн объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс 08:50
Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси", а ныне хавбек "Бейтара" Йосеф Бенаюн в своем Инстаграме объявил о завершении карьеры. В текущем сезоне 38-летний израильтянин провел 23 матча за "Бейтар", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Футбол
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