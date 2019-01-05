Футбол
Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатия не перейдет в «Арсенал» в обмен на полузащитника английского клуба Аарона Рэмси. Отмечается, что туринский клуб договорился с Рэмси по условиям личного контракта. «Арсенал» был согласен на эту сделку в случае обмена на Бенатия.
Матч ТВ01:34
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