Футбол

Бенатия не перейдет в «Арсенал»
Матч ТВ
01:34

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатия не перейдет в «Арсенал» в обмен на полузащитника английского клуба Аарона Рэмси. Отмечается, что туринский клуб договорился с Рэмси по условиям личного контракта. «Арсенал» был согласен на эту сделку в случае обмена на Бенатия.
Матч ТВ01:34

Подробнее о событии

Бенатия не перейдет в «Арсенал»

Матч ТВ01:34

«Милан» и «Арсенал» поборются за Бенатиа

Спорт-Экспрессвчера в 21:29

«Ювентус» не захотел менять Бенатиа на Рэмзи

Soccer.ruвчера в 15:38

«Ювентус» отказал «Арсеналу» в обмене Бенатиа на Рэмси

Чемпионатвчера в 14:13

Бенатиа останется в «Ювентусе» до лета

Советский спортвчера в 08:59

«Ювентус» решил не продавать Бенатиа в январе

Sport24.ruвчера в 07:46

«Ювентус» не продаст Бенатия зимой

Sports.ruвчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Футбол

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун вернется в Иран

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун продолжит карьеру на родине – в иранском клубе "Трактор Сази".
Обновлено в 04:39
Футбол

Самедов может стать игроком «Кайрата»

5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.
Обновлено в 01:14
Футбол

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Футбол

«Ювентус» следит за защитником «Барселоны»

Обновлено в 06:09
Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера Павара

Штутгарт намерен выручить за Павара 35 млн евро. Ранее сообщалось, что Бавария также намерена побороться за защитника.
Обновлено в 05:00
Футбол

Шевченко: Гаттузо идеально подходит «Милану»

Гаттузо идеально подходит на должность главного тренера «Милана».
Обновлено в 05:56
Футбол

Сеск Фабрегас сегодня полетит в Монако

Сегодня футболист полетит в одноименный город, чтобы провести с французским клубом переговоры.
Обновлено в 02:59
Футбол

Луи ван Гал: «Клопп превратил „Ливерпуль“ в совершенную боевую машину»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал назвал "Ливерпуль" главным фаворитом чемпионата Англии.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Барселона» получит € 50 млн за Паулиньо

Обновлено в 02:04
Футбол

«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Александр Филимонов: «Играю даже сейчас, на любительском уровне»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов в интервью "СЭ" рассказал, что продолжает футбольную карьеру на любительском уровне.
Обновлено в 04:42
Футбол

«Фулхэм» может заплатить «Ливерпулю» около 16 млн евро за Ориги

Как сообщает Mirror, Ливерпуль может получить за трансфер 23-летнего бельгийца около 16,7 млн евро.
Обновлено в 05:21
Футбол

Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года

Лучшим футболистом Дании в 2018 году признан полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Дзюба нарядился в русский народный костюм

Футболист надел красную рубаху и черную кепку с цветком. «Вечеринка в русском народном стиле», – написал Дзюба.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

«Бавария» выкупила у «Далласа» защитника Ричардса

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выкупил у команды американской высшей лиги футбола (MLS) «Даллас» защитника Криса Ричардса, сообщает 6 января Goal.
Обновлено в 03:02
ещё по теме
Мехди Бенатиа
Марокканский футболист
Марокканский футболист, защитник клуба «Ювентус» и сборной Марокко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное