Футбол

Бен Йеддер посвятил гол в ворота «Барселоны» пропавшему Эмилиано СалеСпорт-Экспресс 17:09

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер отметился голом в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Француз посвятил забитый мяч пропавшему самолету с форвардом Эмилиано Салой, который перешел на днях из "Нанта" в "Кардифф".
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«Сил моему братишке». Гол в ворота «Барселоны» был посвящен пропавшему аргентинцу

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Бен-Йеддер посвятил свой гол Эмилиано Сале

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Бен Йеддер посвятил гол в ворота «Барселоны» пропавшему Эмилиано Сале

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Бен-Йеддер посвятил свой гол в ворота «Барселоны» пропавшему Сале

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Бен-Йеддер забитый гол «Барселоне» посвятил пропавшему Сале

Sport24.ru17:36

Форвард «Севильи» посвятил забитый мяч «Барселоне» пропавшему Сале

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Бен-Йеддер посвятил Сале гол в ворота «Барселоны»: «Ради моего брата»

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