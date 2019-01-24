Футбол
Бен Йеддер посвятил гол в ворота «Барселоны» пропавшему Эмилиано СалеСпорт-Экспресс вчера в 17:09
Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер отметился голом в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Француз посвятил забитый мяч пропавшему самолету с форвардом Эмилиано Салой, который перешел на днях из "Нанта" в "Кардифф".
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