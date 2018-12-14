Футбол

Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
Чемпионат
вчера в 19:07

Севилья — Краснодар
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
5′
Виссам Бен-Йеддер
10′
14′
Юрий Газинский
40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
40′
48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
49′
51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
72′
77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
77′
УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Чемпионатвчера в 19:07

Подробнее о событии

Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Евро-футбол.ру00:18

Автор дубля «Краснодару» номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Soccer.ruвчера в 19:50

Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Чемпионатвчера в 19:07

Бен Йеддер, забивший 2 гола «Краснодару», претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Спорт-Экспрессвчера в 19:02

Бен-Йеддер, забивший 2 гола «Краснодару», претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Sports.ruвчера в 20:45

Обидчик «Краснодара» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

В Лиге Европы определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала турнира.
Обновлено в 00:43
Футбол

«Зенит» потерпел поражение от «Славии»

«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»

"Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
Обновлено в 01:30
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей шестого тура группового этапа футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол

Три игрока ЦСКА попали в команду недели Лиги Чемпионов

Сразу три игрока московского ЦСКА попали в символическую сборную тура Лиги Чемпионов, опубликованную на официальном сайте УЕФА.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с экс-футболистом Савиным

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным, который известен сейчас, прежде всего, в качестве автора популярного видеоблога «КраСава».
Обновлено в 01:53
Футбол

Маурицио Сарри: «Игроки „Челси“ сделали много тактических ошибок»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "МОЛ-Види" (2:2).
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Египет подал заявку на проведение Кубка Африки по футболу в 2019 году

Египетская футбольная ассоциация (EFA) отправила Африканской конфедерации футбола (CAF) официальную заявку на проведение Кубка африканский наций в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол

«Арсенал» победил «Карабах» в заключительном туре группового этапа ЛЕ

Лондонский "Арсенал" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Роналдо хочет забрать нападающего «Реала» в «Вальядолид»

Президент «Вальядолида» Роналдо подтвердил, что обратился к «Реалу» с предложением взять в аренду нападающего Винисиуса Жуниора.
Обновлено в 01:36
Футбол

Брендан Роджерс: «„Селтик“ обошел „Лейпциг“, чему я очень рад»

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался доволен выходом команды в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:22
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Денис Черышев: «Отец всегда знает, какие слова мне нужно сказать»

Отец всегда знает, какие слова сказать.
Обновлено в 00:42
Футбол

Мурат Искаков: «Тамбов» приложит все усилия для выхода в премьер-лигу

Главный тренер Тамбова Мурат Искаков высказался о возможном выходе команды в премьер-лигу.
Обновлено в 01:56
ещё по теме
Доминик Кор
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник немецкого футбольного клуба «Байер 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Исмаила Сарр
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, вингер французского клуба «Ренн». Игрок национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное