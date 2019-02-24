Футбол

Бен-Йеддер: «У „Барселоны“ есть игрок с другой планеты»Soccer.ru вчера в 16:08

Севилья — Барселона
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
22′
26′
Лионель Месси
38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
42′
46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
51′
Максимилиан Вебер
57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
62′
67′
Лионель Месси
Франко Васкес
70′
79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
80′
Пабло Сарабия
83′
85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
90′
90′+3′
Луис Суарес
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер похвалил форварда «Барселоны» Лионеля Месси после поражения от каталонцев в 25 туре чемпионата Испании.
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