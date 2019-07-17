Армия и оружие
Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35RT на русском 14:39
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
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с чего всё началось
Приобретение Турцией российских зенитных ракет С-400 не позволит ей продолжить участие в программе поставки американских истребителей F-35, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.Новая газета16:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну
Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено в 11:16
Экономика
Отели в Турции снизили цены туристов из России
Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО
Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
Обновлено в 16:14
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
Володин допустил точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Хоккей
Панарин показал первое фото с тренировки «Рейнджерс»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал фотографию в форме клуба с тренировки.
Обновлено в 13:46
Путешествия
Первый туристский информцентр Подмосковья открыт в Домодедово
Первый туристский информационный центр Московской области открылся в среду в подмосковном аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Футбол
Сборная Нигерии заняла третье место на Кубке Африки
Обычно матчи за третье место на крупных турнирах бывают результативными и событийными, однако встреча Туниса и Нигерии стала исключением из правил.
Обновлено в 16:51
Общество
Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге
На строящейся станции петербургского метрополитена «Дунайская» начали устанавливать витражи.
Обновлено в 13:40
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:21
Футбол
Черышев назвал лучший момент в своей карьере
Обновлено в 12:19
Общество
Москву и Петербург признали самыми загрязненными российскими городами
Москва и Петербург заняли первые строчки рейтинга российских городов, воздух которых наиболее загрязнен диоксидом азота (NO2).
Обновлено в 11:39
Авто
Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено в 12:29
Политика
Суд в Москве продлил арест 13 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы сегодня, 17 июля, продлил арест 13 из 24 украинских моряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:45