с чего всё началось

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.

Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.

Экономика Отели в Турции снизили цены туристов из России Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Армия и оружие В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.

Кино Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Происшествия Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Володин допустил точечные изменения в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.

Хоккей Панарин показал первое фото с тренировки «Рейнджерс» Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал фотографию в форме клуба с тренировки.

Путешествия Первый туристский информцентр Подмосковья открыт в Домодедово Первый туристский информационный центр Московской области открылся в среду в подмосковном аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Происшествия Мужчина умер после купания в море В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Футбол Сборная Нигерии заняла третье место на Кубке Африки Обычно матчи за третье место на крупных турнирах бывают результативными и событийными, однако встреча Туниса и Нигерии стала исключением из правил.

Политика Появились новые свидетели в деле о крушении MH17 В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.

Общество Москву и Петербург признали самыми загрязненными российскими городами Москва и Петербург заняли первые строчки рейтинга российских городов, воздух которых наиболее загрязнен диоксидом азота (NO2).