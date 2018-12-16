с чего всё началось

Белый дом готовится к закрытию, об этом сообщает The Washington Post. В издании утверждают, что ряд ведомств и Белый дом готовятся приостановить работу правительства. Это событие вписывается в противостояние между Дональдом Трампом и партией демократов.

Политика Политика В Кремле не обсуждают вопрос интеграции России и Белоруссии Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.

Политика Политика Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.

Политика Политика Кремль подтвердил, что визит Абэ может состояться 21 января Окончательная дата визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ пока не согласована, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Выборы в Приморье: «Штаб фактически работал в антикризисном режиме» Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повторных выборах губернатора 16 декабря 2018 года соперниками Олега Кожемяко были Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия Роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

Политика Политика Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Политика Политика WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Политика Политика В МИД появится департамент по информационной безопасности Специальный департамент по информационной безопасности появится в российском МИД, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

Армия и оружие Армия и оружие Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.

Армия и оружие Армия и оружие Силовики стянули «Грады» к линии соприкосновения, заявили в ЛНР Украинские силовики стянули реактивные системы залпового огня "Град" к линии соприкосновения, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Политика Политика Запашный пожаловался Путину на Cirque du Soleil Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре при президенте России в субботу пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil.

Политика Политика Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.

Политика Политика Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.