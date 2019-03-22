Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГГазета.Ru 13:18
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, Сандерс поделилась этой информацией во время своего полета во Флориду.
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Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
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Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Общество
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Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Министр обороны Пакистана посетит конференцию по безопасности в Москве
Участие в VIII Московской конференции по международной безопасности в Москве примет глава министерства обороны Пакистана Первез Хаттаг, 22 марта сообщило журналистам посольство Пакистана в Москве.
Обновлено в 12:17
Политика
Депутат Рады предложил упразднить должность президента Украины
Председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Рабинович выступил за упразднение в стране поста президента.
Обновлено в 09:30
Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала
Ставшая самой молодой миллиардершей в мире 21-летняя Кайли Дженнер приняла участие в эффектной и откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Interview Germany.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Авто
«АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г
"АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:29
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли
Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки
Ученицы одной из школ Челябинска избили сверстницу из-за поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 10:49
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.
Обновлено в 09:48
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16