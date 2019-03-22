Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГГазета.Ru 13:18

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, Сандерс поделилась этой информацией во время своего полета во Флориду.
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Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии

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Власти США вновь объявили о полном уничтожении ИГИЛ* в Сирии

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США объявили об избавлении Сирии от ИГ

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Постпред Сирии в ООН назвал блефом заявления США о победе над ИГ*

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В Госдуме оценили заявление США об освобождении Сирии от ИГ на 100%

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Белый дом объявил о полном освобождении Сирии от «Исламского государства»

Говорит Москва12:21
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
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Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
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В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
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Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
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Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Общество

МВД в разы сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 16:50
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Министр обороны Пакистана посетит конференцию по безопасности в Москве

Участие в VIII Московской конференции по международной безопасности в Москве примет глава министерства обороны Пакистана Первез Хаттаг, 22 марта сообщило журналистам посольство Пакистана в Москве.
Обновлено в 12:17
Политика

Депутат Рады предложил упразднить должность президента Украины

Председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Рабинович выступил за упразднение в стране поста президента.
Обновлено в 09:30
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Стала известна цена гроба, в котором похоронили Юлию Началову

Обновлено в 11:29
Политика

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Порошенко рассказал, что военные из НАТО уже учатся воевать у ВСУ

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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала

Ставшая самой молодой миллиардершей в мире 21-летняя Кайли Дженнер приняла участие в эффектной и откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Interview Germany.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Обновлено в 02:28
Спорт

Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Авто

«АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г

"АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:29
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Политика

Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Морпехи Северного флота учатся десантироваться в зимних условиях

Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
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ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Ученицы одной из школ Челябинска избили сверстницу из-за поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 10:49
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

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Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.
Обновлено в 09:48
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Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
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