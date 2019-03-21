Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГRT на русском 12:30
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*. Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил об этом президенту Дональду Трампу.
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