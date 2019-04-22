Политика
Белый дом сообщил детали разговора Трампа и ЗеленскогоРБК 01:14
Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение американской администрации опубликовал журналист президентского пула Стив Херман.
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Экономика
Банк «Дом.РФ» добивается банкротства винодельни «Легенда Крыма»
Банк "Дом.РФ" добивается банкротства крупного производителя тихих и игристых вин "Легенда Крыма", сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:50
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Тюмени эвакуировали почти 320 человек из детсада из-за задымления
Почти 320 человек эвакуировали из детского сада в Тюмени после срабатывания пожарной сигнализации из-за задымления в электрощитовой, сообщает в понедельник областной главк МЧС.
Обновлено в 03:37
Экономика
Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже
Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек
Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
Российская военная полиция нашла в Сирии по карте боевиков танк
Российская военная полиция обнаружила в сирийской Думе карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам", с помощью которой удалось найти их танк и схрон с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол
Аршавин: чем Семак хуже Боаша, которому вы расстилали ковровую дорожку?
На телевидении знают, что я хочу работать и в "Зените" тоже, и обе стороны в вопросе меня учитывают интересы друг друга.
Обновлено в 02:00
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Зеленский пообещал разогнать генштаб Украины
Украинскую армию ожидают кардинальные перемены.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Россия и Сербия договорились начать работу по отмене роуминга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Агентство по регулированию электронной связи и почтовых услуг Сербии договорились начать совместную работу по отмене роуминга между странами, сообщает российское ведомство по итогам визита замглавы регулятора Анатолия Голомолзина в Сербию.
Обновлено в 03:36
Футбол
Бензема установил клубный рекорд «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). Француз стал автором восьми последних голов мадридской команды.
Обновлено в 03:39
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36