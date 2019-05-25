Политика

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгрессаРБК вчера в 18:57

Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Трамп хочет заключить сделку с саудитами на поставку оружия без конгресса

Телеканал 360°вчера в 16:15

США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана

ТАССвчера в 17:44

Помпео распорядился продать оружие для противодействия Ирану на $8,1 млрд

Газета.Ruвчера в 17:29

Помпео поручил утвердить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана

РИА Новостивчера в 17:12

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

РБКвчера в 18:57

Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса

Lenta.ruвчера в 09:12

В США заявили о возможности новой сделки с Саудовской Аравией по оружию

REGNUMвчера в 01:16
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Обновлено в 01:43
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Культура

Тина Канделаки спродюсирует сериал о порноактерах для Amediateka

Фото: ТАСС Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки снимает сериал по заказу видеосервиса Amediateka.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом

Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт.
Обновлено в 04:06
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
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Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске

Обновлено в 03:42
Футбол

Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру

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Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вместе с волонтёрами убирала мусор на краснодарском пляже

Знаменитость вместе с волонтёрами убрала от мусора один из пляжей в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Общество

Пятнадцать примет и советов на 25 мая: о погоде, снах и пожарах

Плоды дерева стали красными как кровь, пролитая во имя великой любви. мы собрали для вас самые разнообразные и интересные приметы, советы и поверья, связанные с этим днем.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Футбол

СМИ узнали о планах «Реала» сделать «Челси» новое предложение по Азару

«Реал» сделает «Челси» новое предложение по трансферу Эдена Азара после финала Лиги Европы, сообщает Telegraph.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

В Алеппо возобновили производство спортивной обуви

Обновлено в 00:58
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Технологии

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Вертолет американских ВВС совершил жесткую посадку на юге Афганистана

Американский военный вертолет, на борту которого находились пассажиры, совершил жесткую посадку в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено вчера в 15:43
Теннис

Джокович утверждает, что проломил пол в тренажерном зале Парижа

Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

На Сахалине у медведей обнаружили опасную для человека болезнь

При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено в 00:00
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