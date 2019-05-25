Политика
Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгрессаРБК вчера в 18:57
Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Трамп хочет заключить сделку с саудитами на поставку оружия без конгресса
Телеканал 360°вчера в 16:15
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Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
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Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
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Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
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Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
40-летний бизнесмен подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Мужчина — 40-летний бизнесмен, родом из Ставрополя, но планирует купить жилье в Москве.
Обновлено в 00:00
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
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Космос
Куб размером в сотни тысяч километров: возле Солнца ученые вновь заметили аномальный объект – кадры
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Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей
Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года
Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 01:19
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Какие пищевые привычки могут помочь похудеть, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, какие пищевые привычки могут помочь похудеть.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено вчера в 03:11
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено 23 мая в 05:26
Авто
Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza
Японская компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг компактного кроссовера Vitara Brezza.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы
Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов.
Обновлено 23 мая в 06:57
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено вчера в 12:21