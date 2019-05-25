Политика

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгрессаРБК вчера в 18:57

Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

РБКвчера в 18:57

Трамп хочет заключить сделку с саудитами на поставку оружия без конгресса

Телеканал 360°вчера в 16:15

Помпео распорядился продать оружие для противодействия Ирану на $8,1 млрд

Газета.Ruвчера в 17:29

Помпео поручил утвердить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана

РИА Новостивчера в 17:12

США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана

ТАССвчера в 17:44

Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса

Lenta.ruвчера в 09:12

В США заявили о возможности новой сделки с Саудовской Аравией по оружию

REGNUMвчера в 01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия

Взрыв в Лионе мог быть результатом «террористического сговора»

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ завила, что после взрыва в Лионе парижская прокуратура рассматривает версию "террористического сговора".
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:05
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска

Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба

Обновлено вчера в 15:50
Политика

Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 23 мая в 16:35
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

О самочувствии артиста сообщил друг семьи Стас Садальский. Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой давно сидит на очень строгой диете.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны

Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Задержана глава ростовского УФНС

Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Новое телевидение придет через девять дней

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Здоровье

Назван главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Обновлено в 00:28
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено 23 мая в 09:13
Политика

Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России

Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 11:49
Космос

На Коста-Рику упал редкий метеорит

Метеорит, который «приземлился» в Коста-Рике в апреле 2019 года, может рассказать о происхождении Солнечной системы, заявили ученые.
Обновлено 22 мая в 06:01
Происшествия

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное