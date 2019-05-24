Политика
Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую АравиюRT на русском 17:35
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
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Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество
Скрипаль рассказал племяннице, что находится под охраной в Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 10:07
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Культура
Свердловский театр музыкальной комедии показал в Берлине мюзикл «Екатерина Великая»
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии показал мюзикл "Екатерина Великая - музыкальные хроники времен империи" в Театре на площади Потсдамер плац, который ежегодно принимает международный Берлинский кинофестиваль.
Обновлено в 19:15
Происшествия
У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов
Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.
Обновлено в 17:34
Авто
Спорткар Marussia превратят в электромобиль
Новосибирский государственный технический университет НГТУ НЭТИ и местное конструкторское бюро «Спектр» 27 мая планируют заключить соглашение о совместной разработке электромобиля на базе российского спорткара.
Обновлено в 20:40
Происшествия
В Мексике разбился вертолет Ми-17
Российский вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота Мексики, разбился на территории страны.
Обновлено в 20:39
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Здоровье
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Политика
НАТО призывает Россию вернуть Крым
На прошедшем в Брюсселе заседании, где собрались главы генеральных штабов стран-участников НАТО, Пич говорил о незаконной и нелигитимной аннексии Крыма и уточняет, что Альянс не признал ее и никогда не признает.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Общество
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Гаджеты
Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь
С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Технологии
Helsingin Sanomat (Финляндия): Китай выращивает картофель на Луне, а также планирует накормить картофелем значительную часть своего населения (Helsingin Sanomat)
На посадочном модуле находится небольшой герметичный контейнер с семенами хлопчатника, рапса, резуховидки Таля, картофеля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32