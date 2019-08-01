с чего всё началось

В ходе телефонного разговора, который состоялся вечером 31 июля между президентами США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили целый ряд вопросов — от проблемы лесных пожаров в Сибири до ситуации с двухсторонней торговлей, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.

Общество «Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.

Баскетбол Хорватский форвард Зубчич пополнил состав «Енисея» Красноярский баскетбольный клуб "Енисей" на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Томислава Зубчича.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Экономика Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».

Политика На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).

Происшествия Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.

Здоровье В Зауралье за полгода выявили свыше 400 ВИЧ-инфицированных На учёте в Центре СПИД к началу июля находились свыше 6 тыс. зауральцев с ВИЧ, около трёхсот из них — дети до 14 лет.

Общество Простейший пример по математике посеял раздор в сети Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.

Происшествия Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.

Здоровье Только треть россиян никогда не сталкивались с раком Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне (24 %), на втором месте — рак молочной железы (33 %), далее рак желудка (25 %).

Армия и оружие Минобороны опробовало военный интернет Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".

Путешествия Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил образцы русской колбасы пяти брендов.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.

Общество Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая Поставки груш и персиков из Китая приостанавливается — Россельхознадзор заявил, что это связано с регулярным выявлением среди ввозимых плодов заражения некоторыми карантинными вредителями и заболеваниями.

Экономика Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Общество Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.

Наука На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.

ЖКХ Мусорный тариф в Омской области снизили на 30% Сегодня вступил в силу новый предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов в Омской области.