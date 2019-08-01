Лесные пожары
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с ПутинымПолит.ру вчера в 23:48
В ходе телефонного разговора, который состоялся вечером 31 июля между президентами США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили целый ряд вопросов — от проблемы лесных пожаров в Сибири до ситуации с двухсторонней торговлей, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.Ведомостивчера в 17:03
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