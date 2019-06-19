Экономика
Белый дом отрицает, что Трамп хочет отставки главы ФРС СШАREGNUM вчера в 13:10
Белый дом отрицает, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться отставки главы Федрезерва Джерома Пауэлла, 18 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Футбол
ЧМ-2022 может переехать из Катара в США после задержания Платини
ФИФА опровергла информацию о снятии с Платини обвинений в коррупции Мнение По словам политолога Станислава Белковского, доказательство дачи взятки Мишелю Платини со стороны представителей Катара будет означать переезд Чемпионата мира по футболу 2022 года в США.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Авто
Электрокар Tesla Model 3 переделали в уникальный экспедиционный пикап
На Youtube-канале Simone Giertz обнародовали интересную видеозапись, на которой продемонстрирован полноценный пикап, сконструированный мастерами тюнинга на платформе американского электрокара Tesla Model 3. Ведущая канала Симона Гирц не стала дожидаться появления в продаже необычного пикапа от бренда Tesla.
Обновлено в 00:12
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Общество
«Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова
Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».
Обновлено в 02:09
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено 17 июня в 09:08
Культура
Иван Ургант пожалел, что сериал «Чернобыль» снят не в России
Обновлено вчера в 11:00
Музыка
Пинк снялась с мужем в новом клипе
Премьера клипа Пинк "90 Days" состоялась 18 июня 2019 года.
Обновлено в 02:29
Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность
Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
16 выпускников края сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено вчера в 06:47
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 02:32
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Происшествия
Двух жителей Дагестана задержали по подозрению в финансировании ИГИЛ
Двое жителей Дагестана задержали по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" на сумму 8 млн рублей.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения
Обновлено в 01:20