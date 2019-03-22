Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в СирииИнтерфакс 12:41

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed. "Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова Сандерс.

Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии

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