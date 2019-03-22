Армия и оружие

Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в СирииИнтерфакс 12:41

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed. "Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова Сандерс.
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В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о «полном разгроме» ИГ в Сирии

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Газета.Ru14:22

Постпред Сирии при ООН назвал блефом заявления США об изгнании ИГ

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В Госдуме оценили заявление США об освобождении Сирии от ИГ на 100%

RT на русском13:16
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Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
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Маркус Крамер: «Карлссон два раза зацепила палкой лицо Белоруковой»

Посмотрел видео несколько раз, – цитирует Крамера Expressen.
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Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
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Футбол

Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией

Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
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Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия

На юго-западе Москвы потушили пожар на складе

Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
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Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол

Португалия и Украина сыграли вничью

Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Обновлено в 17:33
Спорт

Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:22
Политика

На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:52
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
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Культура

«Российская студенческая весна» пройдет в мае в Перми

Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 14 по 19 мая в Перми.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Спорт

Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый

В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы

Обновлено в 04:55
Происшествия

Вооруженные подростки ограбили офис микрозаймов в Петербурге

Двое 15-летних школьников вооружились пистолетами и ограбили микрофинансовую организацию на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:22
Политика

Лукашенко посоветовал чиновникам больше двигаться

Обновлено в 17:01
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Футбол

Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
Обновлено в 05:44
Авто

GM вложит $300 млн в расширение завода и создаст новые рабочие места

Компания отмечает, что этот план является частью масштабного проекта инвестиций в объеме $1,8 млрд в расширение производства в США и создание в общей сложности 700 новых рабочих мест.
Обновлено в 19:14
Общество

«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса

Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Славянске-на-Кубани в ДТП погиб мотоциклист

В результате ДТП погиб пилот мотоцикла, водителя автомобиля госпитализировали с места аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:44
Политика

В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным

Обновлено вчера в 08:49
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Культура

Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих

Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
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