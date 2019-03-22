Армия и оружие
Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в СирииИнтерфакс 12:41
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed. "Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова Сандерс.
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Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
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После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
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Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией
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На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
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Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
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Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика
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Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
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«Российская студенческая весна» пройдет в мае в Перми
Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 14 по 19 мая в Перми.
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Происшествия
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Происшествия
Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы
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Двое 15-летних школьников вооружились пистолетами и ограбили микрофинансовую организацию на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:22
Политика
Лукашенко посоветовал чиновникам больше двигаться
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Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
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Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»
Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
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Авто
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Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
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Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
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В Славянске-на-Кубани в ДТП погиб мотоциклист
В результате ДТП погиб пилот мотоцикла, водителя автомобиля госпитализировали с места аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:44
Политика
В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
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Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30